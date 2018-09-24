"Сухой закон" в Днепре: как реагируют на нововведение горожане

Еще в мае депутаты горсовета поддержали решение ограничить в Днепре продажу алкоголя. Теперь купить алкогольные напитки в городе с 22:00 до 7:00 можно лишь в ресторане.

Весной торговцы спиртным придерживались новых правил: в супермаркетах спиртное не продавали, а мелкие киоски и вовсе на ночь закрывались. Спустя три месяца соблюдать запрет спешат далеко не все торговые точки. Изворотливые продавцы открывают так называемые "кафе", а некоторые продают спиртное из-под прилавка. В полиции отмечают: из-за сухого закона стали нередко фиксироваться нарушения, связанные с попытками горожан купить алкоголь. Кроме того, запрет нередко толкает горожан на кражи. В частности, недавно 37-летний мужчина стащил в супермаркете бутылку бальзама.

"Администратор магазина сообщила, что неизвестный совершил кражу на 107,9 грн. Обследовав прилегающую территорию, патрульные обнаружили мужчину, который практически допил сворованный напиток. В оправдание он сообщил, что очень хотел выпить, но после 22:00 спиртное не продается, поэтому решился на кражу", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Ранее в Запорожье депутаты городского совета ввели запрет на продажу в супермаркетах и других магазинах города пива и других алкогольных напитков на период с 22:00 до 8:00.

Кроме того, петиция об ограничении продажи алкоголя и сигарет в ночное время появилась на сайте мэрии Харькова.