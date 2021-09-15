Теракт или заказное убийство в Днепре: у полиции есть несколько версий

Взрыв автомобиля может быть с одинаковой вероятностью как терактом, так и убийством или неосторожным обращением со взрывчатым веществом

Два человека погибли от мощного взрыва в центре Днепра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре сегодня в воздух взлетел легковой автомобиль. В машине были двое – спикер областного управления ГСЧС – Дарья Гречищева и волонтер Алексей Кавлак. Оба погибли. Самое удивительное в этой истории, что, обследовав остатки машины, эксперты пока не нашли остатки взрывчатки. Так кто или что послужило причиной трагедии – все версии собрал корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Центр города Днепра. Столб черного дыма от машины поднимается в небо. Жуткую картину снимают водители, проезжающие мимо. 10 минут назад здесь прогремел мощный взрыв.

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На дороге и тротуаре – везде обломки машины и пятна крови. В доме, перед которым рванула легковушка, повылетали стекла. Взрыв был такой силы, что слышали за несколько километров.

Пол часа, чтобы потушить пламя. И от машины, в конце концов, один обгоревший каркас. Вокруг, кроме искореженного металла, остатки человеческого тела.

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"Оно как бабахнуло. я думала что-то в доме, выбежала из магазина, клуб дыма, огонь. Сразу пожарку и полицию вызвала, а потом уже увидела труп человека", – рассказывает очевидец.

Кто погибшие

Погибших двое. Чудом, – говорят местные. Особенно в час пик здесь всегда полно людей.

Предварительно опознать тела удается только по останкам документов, нашли на месте взрыва. Погибшая женщина – спикер областного управления ГСЧС Дарья Гречищева. Ей было 35. За пол часа до трагедии она звала журналистов на брифинг по случаю Дня спасателя.

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Погибший мужчина – Алексей Кавлак. 44-летний военный, общественный активист и волонтер из Киева. Устраивал тренинги по оказанию экстренной помощи.

Они были давно знакомы и якобы даже имели отношения. Автомобиль, что рванул, перед домом видели часто, – говорят местные. Алексей снимал здесь квартиру. Ее обыскали.

"На сегодня я могу сказать, что взрыв был достаточно большой силы. Скажем так: это не может быть граната, это что-то покрупнее. Это два. Ну а в третьих – то, что расценивать террористический акт это или это неправильное обращение со взрывоопасными предметами – это уже не мое право", – говорит эксперт по обучению саперов Руслан Пятковский.

Теракт – основная версия полиции и службы безопасности. Впрочем, предварительно, на месте не нашли фрагментов взрывного устройства, которое можно было бы идентифицировать. Не исключают: в легковушку подложили самодельную бомбу.

Что известно о взрыве

Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.

Два человека, которые были в машине, погибли.

Авто вспыхнуло, пожар был потушен.

В полиции говорят, что это был теракт. На месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника полиции.

Также напомним, в Киеве на парковке взорвался Audi.