В Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника полиции

Взрыв прогремел за тридцать секунд после того, как полицейский сел за руль

/ Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области произошел взрыв автомобиля полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент случился утром 30 августа в городе Первомайск. Предварительно установлено, что начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части транспортного средства.

В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander. На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, ранее в Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов о домашнем насилии женщину-полицейского. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Кроме этого, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание.

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