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Трагедия на воде: в Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучку

27 июля, 12:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На помощь бросился парень

В Кривом Роге Днепропетровской области в реке утонул пожилой мужчина. По словам очевидцев, он ценой своей жизни спас внучку и не дал ей уйти под воду.

Как сообщает Первый Городской, трагедия произошла 26 июля в Центрально-Городском районе. Сообщается, что около 17:00 возле Гданцевской плотины отдыхающие услышали крики женщины и увидели, как в воде тонут маленькая девочка и пожилой мужчина.

На помощь бросился парень, ему удалось вытащить на берег ребенка. В то же время, 65-летний мужчина исчез из виду и больше на поверхность не выплыл.

На месте работали водолазы, которые нашли и достали тело погибшего.

Ранее мы сообщали, что количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Спасатели рассказали о сотнях утонувших украинцев. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Также напомним, в Днепре за день утонули двое мужчин. Спасателям пришлось доставать тела утопленников с глубины.

Кроме того, смотрите в видеосюжете о том, как проходят рейды спасателей по пляжах:

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трагедия спасатели Кривой Рог водолазы Днепропетровская область утопленники

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