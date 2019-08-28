У обгоревшего на крыше многоэтажки в Днепре мальчика – до 35% ожогов тела

Восьмилетний мальчик Кирилл попал в реанимацию после опасных игр с горючим веществом на крыше многоэтажного дома в Днепре.

У ребенка страшные ожоги. Вначале свидетели рассказывали о произошедшем как о несчастном случае. Но мать ребенка уверена – сына подожгли намеренно.

Сначала трое мальчишек играли во дворе спального района Днепра. Чуть позже поднялись на крышу многоэтажки. А уже оттуда одного из них вынесли с многочисленными ожогами.

Теперь Кирилла спасают медики в отделении реанимации. У мальчика обожжено более трети поверхности тела. Состояние тяжелое. Врачи прогнозируют длительное лечение.

"Состояние ребенка крайне тяжелое, диагноз: ожоги тела до 35% тела, ожоги второй-третьей степени. Частично обожжена голова, полностью – левая верхняя конечность, туловище, левое бедро и голень", – говорит врач Днепропетровской областной детской больницы Артем Посунько.

Что произошло на крыше, никто из соседей не видел.

"Детей полно, двор, спокойно всегда играются. У меня внучка здесь тоже, так что все замечательно! Я сама в шоке!", – говорит в интервью "Сегодня" соседка пострадавшего Татьяна.

Полицейские уже опросили участников инцидента. Это – двое восьмиклассников.

"Они решили поиграть и подожгли смесь, во время инцидента огонь перекинулся на малолетнего мальчика. Сейчас еще продолжается досудебное расследование", – говорит пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как все произошло – сейчас устанавливает полиция. Сегодня пройти на крышу невозможно. Здесь уже повесили новый, мощный замок.

Тем временем мать Кирилла, с которой "Сегодня" пообщались возле больницы, уверена: все произошло не случайно.

"Они игрались и завлекли его. Со слов Кирилла, это было сделано специально. Сейчас приедет следователь и он расскажет все следователю, я сама в шоке просто! Это не дети, это изверги просто ", – говорит мать пострадавшего Кирилла Евгения Похиленко.

Евгения воспитывает сына одна. Отец Кирилла недавно умер. На лечение страшных последствий детской игры с огнем деньги собрали волонтеры.

Напомним, 27 ноября в Центральном суде города Николаева коллегия судей вынесла приговор обвиняемым в деле об убийстве Оксаны Макар. В соответствии с ним, все трое обвиняемых получили наказание за совершенное преступление: Евгений Краснощек — пожизненное, Максим Присяжнюк — 15 лет, Артем Погосян — 14 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы на приговор подали представители потерпевшей стороны и представители обвиняемых.

Впрочем, 30 мая 2013 года Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе приговор троим убийцам Оксаны Макар.

Между тем имя матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой после трагедии фигурировало в скандалах. Покупка недвижимости на пожертвования, пьяный дебош. Была и грязная история, связанная с отчимом Оксаны Макар. Правозащитники настаивали, чтобы мать привлекли за сутенерство. Также ее судили за кражу детских вещей.

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