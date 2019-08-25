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В Днепре дети облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчика

25 августа, 21:57

У ребенка обожжено 35% тела: пострадали голова, плечо, бедра и ноги

/ Фото: Pixabay

В Днепре на детской площадке дети облили бензином 8-летнего мальчика и подожгли его. Об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас пострадавший находится в реанимации.

Как сообщается, у ребенка обожжено 35% тела: пострадали голова, плечо, бедра и ноги.

Уже через неделю мальчик должен был идти в третий класс. Теперь у него впереди ряд операций и реабилитация. Кирилл – единственный сын у матери, отец умер.

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Местные волонтеры призывают не быть равнодушными и объявили сбор средств. А вот причину такого поступка несовершеннолетними и кто за это будет отвечать, теперь будут выяснять правоохранители.

Напомним, в марте 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали и сожгли 18-летнюю Оксану Макар (она умерла через 20 дней). Возмущенные зверством и тем, что милиция отпустила подозреваемых, тысячи николаевчан тогда вышли протестовать. О трагедии узнал весь мир.

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27 ноября в Центральном суде города Николаева коллегия судей вынесла приговор обвиняемым в деле об убийстве Оксаны Макар. В соответствии с ним, все трое обвиняемых получили наказание за совершенное преступление: Евгений Краснощек — пожизненное, Максим Присяжнюк — 15 лет, Артем Погосян — 14 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы на приговор подали представители потерпевшей стороны и представители обвиняемых.

Впрочем, 30 мая 2013 года Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе приговор троим убийцам Оксаны Макар.

Между тем имя матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой после трагедии фигурировало в скандалах. Покупка недвижимости на пожертвования, пьяный дебош. Была и грязная история, связанная с отчимом Оксаны Макар. Правозащитники настаивали, чтобы мать привлекли за сутенерство. Также ее судили за кражу детских вещей. 

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Источник: Сегодня

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