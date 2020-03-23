Украинские энергетики переходят в режим строгой изоляции: что это значит

На работу на две недели. Такой длительной будет смена у рабочих теплоэлектростанций компании ДТЭК по всей стране. Они переходят в режим строгой изоляции. Пока будет карантин, на ТЭС будут только те люди, кто нужен для бесперебойной работы станции – чтобы свет и тепло было в домах украинцев. Остальные будут работать дома.

Так поступили китайские энергетики, как только стало понятно, что болезнь разгулялась. И это было правильное решение.

С улыбкой на лицах и с огромными сумками – рабочие Приднепровской теплоэлектростанции шагают на самую долгую в своей жизни смену. Впереди – две недели, которые они проведут исключительно на станции.

Фрукты и масса средств личной гигиены – чем помыться, побриться. Что на смену с собой дала жена, Максим Геращенко показывает "Сегодня". Говорит, – дома, кроме любимой, еще и 13-летний сын. Они еще никогда так долго не ждали Максима с работы.

"Самая экстремальная смена была – 18 часов нужно было находиться на работе. Была аварийная ситуация. А так морально я готов, и ничего сверхъестественного в этом не вижу", – говорит Максим Геращенко, мастер электрического цеха ДТЭК.

При входе на станцию ​​- медосмотр. Врачи должны окончательно убедиться – рабочие, которых изолируют на ТЭС, – здоровы и чувствуют себя хорошо.

На Приднепровской ТЭС карантинную смену принимают 190 работников. Это минимум людей, которые нужны на станции для бесперебойной работы. Все – добровольцы. Понимают – они те, кто даст стране и тепло, и свет во время чрезвычайной ситуации. Из-за коронавируса ее объявили уже в семи регионах.

"Настроение боевое и мы идем осознанно. Мы же энергетики – кто, как не мы. И свет и тепло – необходимо", – делится Инна Позняк, начальница смены химического цеха ДТЭК Приднепровской ТЭС. В тренде На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

На станции есть и спальни, и зоны отдыха. Даже спортзалы и кинотеатр под открытым небом. Кормят энергетиков раза в сутки. А главное – постоянно рядом есть врачи.

"С нами будут находиться постоянно 5 врачей, круглосуточно. Не менее 6 обходов персонала в сутки. Если кто-либо заболеет или почувствует недомогание – будет переводиться в отдельный бокс", – говорит Алексей Фоменко, главный инженер ДТЭК Приднепровской ТЭС.

В режим изолированной работы переходят теплоелетростанции ДТЭК по всей стране. В компании убеждены: это единственный путь, чтобы уберечь рабочих от вспышки инфекции. А если энергетики здоровы, то и страна – с теплом и светом.

"ДТЭК оперативно изучил передовой опыт нескольких стран и наши теплоэлектростанции ушли по примеру китайских теплоэлектростанций в изолированный режим работы. Это подвиг, который коллеги наши совершают. И я уверен, что благодаря этим мерам, пусть строгим, мы обеспечим теплоснабжение, энергоснабжение миллионам украинцев", – отмечает Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

В изоляции теплоэлектростанции будут работать минимум до третьего апреля. Но если карантин в Украине власть продолжит – то ТЭС и дальше будут работать в особом режиме и люди здесь останутся, сколько потребуется.

Напомним, в Украине с 24 марта Верховная Рада готовится объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

Режим чрезвычайного положения предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.

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