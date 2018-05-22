В Днепре бизнесмен обманул горсовет на 100 тысяч гривен

Сегодня, 14:03

За "отмытые" на ремонте дорог средства мужчина предстанет пред судом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре директор одного из частных предприятий по ремонту дорог обманул городской совет более чем на 100 тысяч гривен. Предприниматель подписал акт сверки работ с недостоверными данными, заведомо зная о ложности информации.

Как отмечают в пресс-службе областной прокуратуры, в январе прошлого года мужчина заключил с городским советом договор на услуги ремонта автодорог. Стоимость данных услуг составила 67 миллионов гривен. В октябре акт сверки работ, с внесенными заведомо не правдивыми сведениями, был подписан чиновником городского совета. Это нанесло бюджету города ущерб в размере 113 тысяч гривен.

Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.1 ст.364-1 УК Украины (служебная подделка, злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). На данный момент судебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре судят банду ремонтников дорогВ Днепропетровской области задержали четырех граждан, которых подозревают в махинациях во время выполнения дорожных работ. Они нанесли государству ущерб в более 4,3 миллиона гривен.

А в Харькове бизнесмен инсценировал кражу товара и обманул страховщиков на миллион.

Также мы писали, что дети экс-руководителя харьковской налоговой Станислава Денисюка, который прошлой весной был задержан в ходе масштабной спецоперации, стали жертвами мошенников. По информации ГПУ, злоумышленники, которые ранее были знакомы с жертвами, пообещали за $200 тысяч "решить вопрос" и помочь Денисюку избежать реального наказания и связанной с ним конфискации имущества. В итоге фигуранты получили указанную сумму, однако даже не попытались выполнить свою часть сделки.
мошенничество, бизнесмен, хищение

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Источник:

"Сегодня"

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