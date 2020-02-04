В Днепре дедушка похищал детей и снимал порно: количество жертв шокирует

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Днепре полицейские разоблачили очередного педофила – 60-летний мужчина похищал детей и развращал их. Все это он фотографировал.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что за несколько лет жертвами педофила стали 17 детей. Копы выяснили, как "работал" преступник. Сначала он подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Потом он заставлял их имитировать действия сексуального характера и фотографировал это. Некоторых детей он грабил.

Не так давно мужчину задержали за разбойное нападения на ребенка. Сейчас он находится в тюрьме, но теперь ему придется отвечать и за развращение несовершеннолетних. 3 февраля преступнику сообщили о подозрении по двум статьям: "ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов" и "развращение несовершеннолетних". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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