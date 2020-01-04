В Днепре горела многоэтажка: появились фото и видео масштабного пожара

В одной их жилых многоэтажек Днепра вечером 3 января вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 14 человек.
В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что о пожаре им сообщили в 17:42. Пламя вспыхнуло в доме на улице Орловская в Новокодацком районе города. Когда на место приехали пожарные, выяснили, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажки. Сначала огонь вспыхнул на балконе, а потом перекинулся на комнату.
Из-за пожара лестничную клетку затянуло дымом. Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 14 человек, в том числе и четверо детей.
Несмотря на все усилия спасателей, огонь уничтожил вещи домашнего обихода и балкон. Общая площадь пожара составила 40 "квадратов". Пламя локализовали в 18:06, а полностью потушили – в 18:19.
"К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", – отметили в ГСЧС.
Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.
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