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В Днепре горела многоэтажка: появились фото и видео масштабного пожара

4 января, 13:10

Из здания эвакуировали 14 человек

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В одной их жилых многоэтажек Днепра вечером 3 января вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 14 человек.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что о пожаре им сообщили в 17:42. Пламя вспыхнуло в доме на улице Орловская в Новокодацком районе города. Когда на место приехали пожарные, выяснили, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажки. Сначала огонь вспыхнул на балконе, а потом перекинулся на комнату.

Из-за пожара лестничную клетку затянуло дымом. Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 14 человек, в том числе и четверо детей.

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Несмотря на все усилия спасателей, огонь уничтожил вещи домашнего обихода и балкон. Общая площадь пожара составила 40 "квадратов". Пламя локализовали в 18:06, а полностью потушили – в 18:19.

"К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", – отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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