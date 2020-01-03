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За два дня нового года на пожарах погибли почти 30 человек

3 января, 11:40

Спасатели назвали причины множества смертей на пожарах

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Мы обеспокоены... Мы очень обеспокоены таким халатным отношением украинцев к собственной безопасности. 29 человек погибли на пожарах только за первые два дня 2020 года", - говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что причиной такого большого количества жертв стала не досадная случайность, а "последствия равнодушия".

"Неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления – все эти причины, это – человеческая деятельность. Больше всего болит за маленьких детей, которых взрослые лишают шансов на счастливую и долгую жизнь сознательным пренебрежением правил пожарной безопасности в своих домах", – добавили в ГСЧС.

Пожарные призвали всех украинцев пересмотреть свое отношение к противопожарным мерам в своих домах: "Не испытывайте судьбу и берегите себя".

Как сообщал сайт "Сегодня", в первый день нового года в Украине произошло рекордное число пожаров. По данным ГСЧС, за первые сутки 2020 года в стране зафиксировано 138 таких ЧП. 5 человек из 15 погибли из-за неосторожности при курении, остальные – из-за неисправности систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

Также сообщалось, что ранее в Киеве из-за елочной гирлянды едва не сгорела квартира на ул. Срибнокильской.

В свою очередь житель Черкасс спас из огня 5-летних близнецов – подробности смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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жертвы погибшие пожарные пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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