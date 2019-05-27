Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре горели склад стройматериалов и кафе: существовала угроза взрыва

27 мая, 15:29

Из-за угрозы взрыва газового баллона место ЧП оцепили полицейские

Пожар. Два часа спасатели боролись со стихией на ул. Шинной. Фото: dp.dsns.gov.ua
Пожар. Два часа спасатели боролись со стихией на ул. Шинной. Фото: dp.dsns.gov.ua.

В выходные в Днепре пылал склад стройматериалов. Так, сообщение о случившемся поступило на горячую линию спасателей в субботу, 25 мая, около 16:40. На ул. Шинной в Шевченковском районе огонь охватил 800 "квадратов" площади склада.

Стихия повредила стройматериалы, матрасы, корпуса деревянной мебели, легковушку ВАЗ и погрузчик Komatsu. Из-за угрозы взрыва газового баллона место ЧП оцепили полицейские.

Клубы черного дыма были видны в нескольких километрах от эпицентра происшествия. "В 17:30 огонь удалось локализовать, а в 18:39 — полностью ликвидировать", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Еще один пожар тушили в Петриковском районе. Там в поселке Елизоветовка горело кафе. Огонь уничтожил кухню и летнюю террасу на площади в 200 "квадратов". В обоих случаях обошлось без жертв. Причины пожаров устанавливают правоохранители. 

Напомним, в Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра.

Ранее в Киеве вспыхнул пожар в киевском Национальном университете культуры и искусств.

Также сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров, установленную в центре города.

Тем временем, мощный пожар произошел в Хмельницком. Горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, огонь, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре горели склад стройматериалов и кафе: существовала угроза взрыва". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хмельницкой области ночью горел электропоезд

Сегодня, 12:39

На прошлой неделе в Украине ликвидировали 999 пожаров

Радостный мальчик на фоне горящего дома попал на видео и прославился

Сегодня, 11:33

Ролик с маленьким россиянином быстро распространился по сети и стал популярным

Жертвами "большой воды" на Закарпатье стали уже два человека

Вчера, 21:36

В течение последней недели были подтоплены около 2 тыс. домов

В киевском парке произошел серьезный пожар: сгорели деревянные трибуны

Сегодня, 09:15

Инцидент произошел на территории парка "Муромец" в Деснянском районе

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

«Не бойтесь измены»

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Генерал США заявил о возможной российской оккупации Одессы

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018

Жена Мауро Икарди предстала в образе Памелы Андерсон на пляже

7 безумных внедорожников на базе ГАЗ-66

Проблемы с давлением: лечимся народными методами

Автомобили для нищих: на чем ездят бедняки

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

Рейтинг женских "приятностей", по которым мужчины сходят с ума

В одесской колонии произошел бунт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь