В Днепре горели склад стройматериалов и кафе: существовала угроза взрыва

Из-за угрозы взрыва газового баллона место ЧП оцепили полицейские

Пожар. Два часа спасатели боролись со стихией на ул. Шинной. Фото: dp.dsns.gov.ua.

В выходные в Днепре пылал склад стройматериалов. Так, сообщение о случившемся поступило на горячую линию спасателей в субботу, 25 мая, около 16:40. На ул. Шинной в Шевченковском районе огонь охватил 800 "квадратов" площади склада.

Стихия повредила стройматериалы, матрасы, корпуса деревянной мебели, легковушку ВАЗ и погрузчик Komatsu. Из-за угрозы взрыва газового баллона место ЧП оцепили полицейские.

Клубы черного дыма были видны в нескольких километрах от эпицентра происшествия. "В 17:30 огонь удалось локализовать, а в 18:39 — полностью ликвидировать", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Еще один пожар тушили в Петриковском районе. Там в поселке Елизоветовка горело кафе. Огонь уничтожил кухню и летнюю террасу на площади в 200 "квадратов". В обоих случаях обошлось без жертв. Причины пожаров устанавливают правоохранители.

Напомним, в Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра.

Ранее в Киеве вспыхнул пожар в киевском Национальном университете культуры и искусств.

Также сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров, установленную в центре города.

Тем временем, мощный пожар произошел в Хмельницком. Горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени.

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