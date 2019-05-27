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В Харькове произошел масштабный пожар

27 мая, 14:46

Из-за повышения сложности пожара до 2-го уровня спасатели приняли решение вызвать подмогу

В минувшие выходные, 26 мая, 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, воскресным утром, в 8:24, жители Индустриального района Харькова обратились в службу "101" с информацией о пожаре в здании на пр-те Индустриальном, 104-а.

На ликвидацию происшествия отправились спасатели двух отделений на автоцистернах. Однако когда пожарные прибыли на место ЧП, то установили, что огонь распространился на территории общей площадью в 1000 "квадратов": горели металлический ангар пилорамы, отходы древесины и брикеты.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Из-за повышения сложности пожара до 2-го уровня спасатели приняли решение вызвать подмогу.

"Дополнительно на ликвидацию пожара были направлены четыре отделения пожарных на автоцистернах и автолестница общим количеством 35 человек", — рассказали спасатели.

Почти через час, в 9:13, огнеборцам удалось локализовать пожар.

"Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра.

Ранее в Киеве вспыхнул пожар в киевском Национальном университете культуры и искусств.

Также сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров, установленную в центре города.

Тем временем, мощный пожар произошел в Хмельницком. Горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени.


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Тег пожар, спасатели, ГСЧС

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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