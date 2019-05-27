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В Хмельницкой области ночью горел электропоезд

27 мая, 12:39

На прошлой неделе в Украине ликвидировали 999 пожаров

Фото: ГСЧС

В ночь на 27 мая, примерно в 03:25, к спасателям поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции города  Волочиск возник пожар электропоезда сообщением "Волочиск – Хмельницкий". Электропоезд находился на отстое, поэтому в момент пожара в вагонах пассажиров не было.

На место происшествия сразу были направлены пожарные, которые установили, что горит моторвагонный подвижной состав. Об этом сообщают в ГСЧС.

Благодаря действиям спасателей пожар удалось  ликвидировать в 04:30, тем самым не допустив распространения огня на соседние вагоны. Площадь пожара составила 40 кв.метров.

Причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружено.

Добавим, что за минувшую неделю в Украине ликвидировали  999 пожаров и спасли на пожарах 16 человек. Погибли на пожарах  11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4,7 млн. гривен.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.

Также сообщалось, на Буковине загорелся пассажирский поезд.

Также мы писали, что на разгрузочной ветви станции Тернополь  горел грузовой поезд.

А недавно поезд вспыхнул в Ровенской области:


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Тег пожар, поезд, электричка, хмельницкая область

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