Мощный пожар произошел в Хмельницком

Горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени

Черный едкий дым окутал Хмельницкий. Мощный пожар произошел в спальном районе – там пылает станция шиномонтажа.

Потушить огонь уже несколько часов пытаются спасатели. Почему загорелось – пока не говорят.

Сдерживают пламя, чтобы не перекинулось на газовую заправку, которая совсем рядом. Говорят, ситуацию контролируют. Между тем, горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени.

Напомним, в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Как рассказали спасатели, площадь пожара составила 100 "квадратов". Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.

Тем временем, в российском Кемерово горел расположенный в Центральном районе города автоцентр Hyundai. Предварительная площадь пожара, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 14 пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мощный пожар произошел в Хмельницком". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"