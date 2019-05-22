Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Мощный пожар произошел в Хмельницком

22 мая, 18:10

Горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени


Черный едкий дым окутал Хмельницкий. Мощный пожар произошел в спальном районе – там пылает станция шиномонтажа.

Потушить огонь уже несколько часов пытаются спасатели. Почему загорелось – пока не говорят.

Сдерживают пламя, чтобы не перекинулось на газовую заправку, которая совсем рядом. Говорят, ситуацию контролируют. Между тем, горожане закрывают окна и убегают подальше от дыма и пламени.

Напомним, в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Как рассказали спасатели, площадь пожара составила 100 "квадратов". Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.


Тем временем, в российском Кемерово горел расположенный в Центральном районе города автоцентр Hyundai.  Предварительная площадь пожара, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 14 пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, огонь, шиномонтаж

Вы сейчас просматриваете новость " Мощный пожар произошел в Хмельницком". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра

Сегодня, 14:30

Огонь вспыхнул под утро

Стало известно, сколько машин в Киеве сожгли в 2019 году

Вчера, 16:16

За пять лет число поджогов существенно снизилось

В Ровенской области после удара молнии сгорел дом полицейского

20 мая, 19:32

Семья погорельцев винит в своих бедах медлительных спасателей

В России горит автоцентр: впечатляющие кадры сняли на видео

20 мая, 19:11

Спустя год после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в городе возник другой крупный пожар

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 грешных знаков Зодиака

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь