В Днепре из ТРЦ выбегают сотни людей – что случилось (видео)

В Украине продолжается волна минирований, на этот раз ищут взрывчатку в Днепре

Информацию о минировании ТРЦ проверяют / Фото: Коллаж: Сегодня

В правоохранительные органы города Днепр поступило письмо с угрозами о заминировании торгового центра.

Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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В очередной раз в правоохранительные органы, на электронный адрес, поступило письмо с угрозами о заминировании торгового центра МОСТ-Cити.

Кроме этого, поступило сообщения о минировании ТРЦ Appolo.

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Информацию о минировании проверяют соответствующие службы.

Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

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Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.

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