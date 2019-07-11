В Днепре коммунальщики активно готовятся к отопительному сезону

Среди текущих работ замена изоляцию на теплосетях и модернизация оборудования

В Днепре коммунальщики активно готовятся к отопительному сезону. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре рабочие коммунальных служб активно готовятся к приходу холодов, несмотря на то, что до начала отопительного сезона остается три месяца. Один из главных вопросов, на которых решили сосредоточить внимание в нынешнем сезоне, — сохранение тепла.

Чтобы минимизировать потери во время отопительного сезона и не "греть" улицу, сотрудники коммунальных служб проводят замену теплоизоляции. Старые материалы сменит минеральное волокно и алюминизированная пленка.

Корреспондент "Сегодня" выяснил, какую работу предстоит проделать, готовя город и коммуникации к зиме. Так, в городе работают три коммунальных предприятия, которые перед отопительным сезоном занимаются заменой теплоизоляции и обновлением оборудования и тепловых сетей.

В частности, КП "Комэнергосервис" и КП "Теплоэнерго" в совокупности заменили уже порядка восьми километров изоляции. КП "Теплоэнерго", которое, к слову, отапливает около 80% города, проводит также замену, ремонт и модернизацию оборудования.

Сейчас на предприятии меняют устаревшие шесть котлов на современные и энергосберегающие, ремонтируют более трех километров тепловых сетей и восстанавливают шесть километров теплоизоляции.

В целом, до начала отопительного сезона на предприятии планируют заменить 27 котлов, 41 насос, более 10 километров теплотрасс, а также восстановить 36,5 километра теплоизоляции.

"Благодаря таким капитальным работам повысится качество теплоснабжения, а также будет экономия электроэнергии и природного газа. Прилагаем все усилия, чтобы качественно подготовиться к отопительному сезону", — отметил замдиректора КП "Теплоэнерго" Владимир Билан.

Подготовка к сезону кипит и в КП "Комэнергосервис". Недавно работники закончили демонтаж и обновление теплоизоляции на улице Мурманской, где заменили обмотку на 334 метрах тепловой сети.

"Эта сеть повреждена на 80%, на ней были аварийные участки. Принято решение ее заменить. Старое покрытие было полностью демонтировано, а вместо него уложено новое минеральное волокно и алюминизированная пленка сверху. Такая технология позволяет уменьшить падение температуры от источника тепловой энергии к потребителям. Кроме того, верхнее покрытие пленкой защищает сеть от механических повреждений и солнечного излучения", — пояснил главный инженер КП "Комэнергосервис" Герман Ликасов.

Он добавил, что к октябрю предстоит заменить еще порядка 10 километров теплотрассы. Между тем, коммунальщики акцентируют внимание на том, что скорость модернизации теплосетей зависит от своевременной оплаты полученных услуг абонентами и погашения долгов за прошлый сезон.

"Если наши потребители будут активнее рассчитываться с долгами за прошлый отопительный сезон, будет больше шансов, что мы успеем сделать все из запланированного в рамках подготовки к отопительному периоду", — добавил Ликасов.

Ранее мы сообщали о том, что, помимо возможного повышения цен на газ к осени, отопительный сезон 2019-2020 гг. в Украине может быть отмечен и рядом других проблем. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону".

Стоит добавить, что для сокращения зависимости от внешних поставок газа Украина движется к энергонезависимости. Для этого страна максимально наращивают собственную добычу газа. Об этом рассказывали новости "Сегодня":

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