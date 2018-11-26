В Днепре копы спасли детей, которые провели два дня без еды и отопления

В Днепре полицейские обнаружили двоих детей, которые два дня просидели в доме без отопления и еды, в то время как их мать все это время была на работе. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как сообщили в ведомстве, около 12 часов ночи 24 ноября поступило сообщение о том, что в доме по улице Дунаевского находятся дети без родителей. На месте копы выяснили, что двое детей, пяти и десяти лет, уже второй день остаются одни, а когда вернутся родители, им неизвестно.

"Инспекторы отметили, что условия, в которых находятся дети, просто ужасные: в доме антисанитария и отсутствует отопление. Полицейские опросили соседей, которые подтвердили, что уже два дня не видели матери детей. При этом мальчики всегда были голодными и попрошайничали на улице", – говорится в сообщении.











Копы попросили малышей позвонить матери, чтобы она приехала домой, однако вместо нее приехал мужчина и сообщил, что женщина приехать не может, потому что она работает.

"Полицейские вызвали "скорую" и сотрудников ювенальной превенции Новокодацкого отделения", – заявили в пресс-службе.

Дети были госпитализированы, и врачи обнаружили, что у одного из них повышена температура тела и есть подозрение на воспаление легких, у другого – гнойная рана на руке. С материю детей в настоящее время работает ювенальная превенция.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре пропавших детей будут искать при помощи SMS. Сообщения с приметами будут рассылать горожанам, которые могли быть в месте исчезновения ребенка.

Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.