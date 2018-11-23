До смерти – кочергой: житель Ровенской области убил родную мать

Вчера, 06:30

Женщина умерла в результате отека головного мозга, травмы шеи с перелома позвонков

Орудие убийства. Фото: полиция
Орудие убийства. Фото: полиция

Жизнь 45-летней жительницы села Глушица Сарненского района трагически оборвалась 21 ноября. О смерти матери в полицию сообщил ее же обидчик – 26-летний сын. Полицейские задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

"Мать проживала в доме с тремя сыновьями. 20 ноября 26-летний злоумышленник затеял с матерью ссору и нанес ей многочисленные удары по всему телу, в том числе и металлической кочергой. За что и как бил – не помнит, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. А уже наутро обнаружил ее без признаков жизни", – сообщают в полиции.

Младшие сыновья в тот вечер вернулись домой позже и увидели мать с синяками и ушибами, помогли добраться кровати. О том, что полученные травмы слишком серьезные, не думали, потому что мать не раз страдала от побоев их старшего брата.

Согласно врачебного свидетельства смерть женщины наступила в результате отека-набухания с компрессией головного мозга, закрытой тупой травмы шеи с переломами шейных позвонков.

В рамках досудебного расследования 26-летнему парню сообщено о подозрении, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, недавно во Львовской отец зарезал родного сына и его товарища. Как выяснилось, один из погибших, 22-летний житель района, накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем.

А в Ивано-Франковской области произошло жестокое убийство матерью 6-летней дочки 

Также  мы писали, что раскрываемость пре ступлений в  2017 г.  улучшилась, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.
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Источник:

"Сегодня"

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