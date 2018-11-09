В Днепре мужчина избил беременную: пострадавшую госпитализировали с кровотечением

В Днепре мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил беременную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого. Когда патрульные прибыли на место вызова, обнаружили женщину, которая держалась за живот. От полученных ударов у пострадавшей открылось кровотечение, ее госпитализировали в городскую больницу.

"Очевидцы события сообщили полицейским, где находится обидчик женщины. Инспекторы догнали его и задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. На лавочке возле подъезда дома, где произошло происшествие, стояла бутылка алкогольного напитка. Почему побил свою знакомую, гражданин объяснить не смог", – рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

41-летнего мужчину доставили в Днепровское отделение полиции и составили на него административный материал по ст. 178 ("Распитие алкогольных напитков в общественном месте") и ст. 173 ("Мелкое хулиганство") КУоАП.

Не так давно в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременную.

А в Винницкой области после вооруженного нападения на приют для людей, пострадавших от домашнего насилия, по подозрению в избиении беременной женщины был задержан гражданин Азербайджана.