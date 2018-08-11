В Одессе мужчина избил семь женщин, в том числе беременную

В Одессе, где ранее группа девочек избила одноклассницу, в центре города в субботу утром, 11 августа, злоумышленник избил семь женщин, в том числе беременную. Об этом сообщила одна из потерпевших Оксана Садыченко, передает "УНИАН".

Нападение было совершено утром на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской. Молодой мужчина ударил женщину в область солнечного сплетения.

"Почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения, согнулась и только потом поняла, что это был чей-то удар. Присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновенье я услышала еще один женский крик", – рассказала потерпевшая.

Нападавший – парень 1993 года рождения, пребывавший, по предварительным данным, под воздействием наркотического вещества, шел по улицам и бил всех подряд женщин.

По словам потерпевшей Садыченко злоумышленник избил как минимум еще шесть женщин. Произошло это в пределах одного жилого квартала Приморского района города.

"Это те, кого я лично видела. Я еще хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала и об бордюр и чуть не сломала руку. Теперь у нее гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо, что очки не разрезали ей лицо", – рассказала потерпевшая.

У другой потерпевшей — сломан нос, также одна из пострадавших получила удар локтем в лицо. Кроме того пострадала также беременная – она также получила удар в лицо.

Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.

"Мы все – кто на такси, кто на частной машине – поехали писать заявление в полицию… Со мной позже связались, и сказали что пострадавшая – в роддоме, на сохранении", – рассказала Садыченко.

Она отметила, что потерпевших, очевидно, больше, так как, по некоторым данным, злоумышленник сегодня успел избить женщин на других улицах.

В Нацполиции факт поступления заявления потерпевших подтвердили, отметив, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним также, что ранее в Одесской области мужчина избил женщину в маршрутке.

Не так давно в поселке Тарутино между местными жителями и полицейскими произошел конфликт, во время которого полицейский ударил 19-летнего местного жителя, а позже выбил телефон из рук очевидца, снимавшего инцидент.