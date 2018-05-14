В Днепре пассажир стрелял в таксиста из-за высокого тарифа

Сегодня, 14:29

Пассажира такса не устроила, и он предложил "свою цену"

Пассажира возмутила цена. Фото: pixabay.com
Пассажира возмутила цена. Фото: pixabay.com

В Днепре конфликт между водителем такси и нетрезвым пассажиром закончился стрельбой. Инцидент произошел 12 мая около 23:30 возле картинг-центра на ул. Набережной Заводской, 82.

Как выяснилось, водитель сообщил мужчине, что стоимость поездки до указанного им места будет составлять 93 грн, однако пассажира такая такса не устроила, и он предложил свою цену в 59 грн.

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После того как таксист посоветовал воспользоваться услугами другой службы, недовольный клиент вытащил пистолет. Испуганный водитель выскочил из машины, а разгневанный пассажир вышел за ним и выстрелил в воздух, после этого направил оружие на таксиста, но выстрел не произвел.

За считаные минуты на место прибыли полицейские, которые изъяли пистолет и вызвали следственно-оперативную группу. Стражи порядка выясняют подробности случившегося.

Напомним, в Киеве полицейские задержали иностранца за разбойное нападение на таксиста.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Оболонского управления полиции от водителя такси поступило сообщение о том, что на него напал пассажир с ножом и отобрал 400 гривен и телефон.

Также ранее мы писали о случае, когда пьяный мужчина с ножом попытался угрозами заставить водителя такси отвезти его по нужному адресу в Киеве, однако в результате попал в больницу. Инцидент произошел на Оболонском проспекте, там таксист сидел в автомобиле, пил кофе и собирался домой, когда к нему подошел пьяный мужчина и сказал: "Поехали", а после отказа достал кухонный нож, начал лезть в салон и угрожать.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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