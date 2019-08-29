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В Днепре почтили память бойцов, погибших на Донбассе

29 августа, 20:33

Журавель Максим

Память воинов почтили молитвой и минутой молчания

В День памяти защитников Украины, который недавно был учрежден президентом Владимиром Зеленским, дань уважения погибшим бойцам отдали в Днепре.

Церемония состоялась на Аллее Памяти возле здания областной государственной администрации, и в ней приняли участие не только родственники погибших воинов, но также побратимы, неравнодушные горожане, областные и городские чиновники.

После исполнения Гимна Украины была объявлена минута молчания и отслужен молебен, который вел владыка Симеон. После этого присутствующие возложили цветы к мемориальной плите. Напомним, что каждый удар символизирует воина, погибшего в этот день в боях на Донбассе.

Об учреждении памятного дня 29 августа президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного почтения памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на майдане Незалежности.

Стоит добавить, что эта дата была выбрана неслучайно – в 2014 году именно 29 августа россияне под Иловайском вероломно расстреляли колонны украинских военных, которые выходили по "зеленым коридорам". Только по официальным данным, при выходе из окружения погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, сотни – попали в плен. Свыше 150 человек до сих пор официально считаются пропавшими без вести.

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Днепр день памяти День памяти защитников Украины

Источник: Сегодня

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