В Днепре показали, как менялся город со времен Второй мировой войны

Материалы для карты приходится покупать в Национальном архиве США

Днепр во время Второй мировой войны. Фото немецких архивов.

Пользователям сети дали возможность посмотреть, как изменился Днепр и его границы за последний век. Журналист и исследователь истории города Артем Костюк разработал интерактивную карту, на которой отображаются изменения со времен Второй мировой войны.

Для создания онлайн-карты использовали архивные фотографии, аэро- и спутниковые снимки, которые автор и соавтор проекта брали в частных коллекциях и покупали в Национальном архиве США и департаменте геологической разведки США. Корреспондент "Сегодня" выяснил, что собой представляет проект и что на нем увидят горожане.

ИНТЕРФЕЙС

Так, зайдя на интерактивную карту, перед пользователем откроется два окна: справа – современный вид, слева – архивные снимки, датированные 1915, 1941, 1944, 1964 и 1991 годами. Погрешность изображений – пять метров.

В интерфейсе есть возможность увеличить фотографию до таких размеров, что можно будет увидеть разрушенные во время оккупации Днепропетровска городские здания. Пользователь также может сравнить две эпохи: как наш регион выглядел в сороковых и шестидесятых годах, и какой вид он приобрел уже в нынешнем столетии.

"Цель проекта – собрать как можно больше карт нашего города, связать их точками координат, чтобы пользователь мог посмотреть на динамику изменения и развития города. Такой формат очень удобен для восприятия. Карты на ресурсе будут храниться, начиная со времен Екатеринослава и заканчивая современными спутниковыми снимками", – рассказал руководитель проекта, журналист и исследователь истории города Артем Костюк.

АРХИВ

Проектом Артем занимается совместно с Сергеем Чигвинцевым, который отвечает за покупку архивных, ранее засекреченных аэро- и спутниковых снимков. Приобретать их приходится за границей. В покупке фотографий исследователям содействует городская программа "Культурная столица", в которой участвовал Артем Костюк, выиграв грант на развитие своей идеи.

"Каждый снимок стоит 20 долларов. Покупаем мы их вслепую. Мы схематически видим обозначенный на карте город, его квадратики с номерами снимков – там показывается, какая зона была снята. К фотографиям есть описание: облачно или снежило в день, когда велась съемка. Но мы не видим качества самого снимка и не понимаем, в каком он состоянии", — рассказал "Сегодня" Артем Костюк.

Однако благодаря тем фотографиям, которые исследователям удалось купить, местные жители теперь знают, что в мае 1944 года в районе рынка Озерка ходил поезд, а возле разрушенного железнодорожного моста проходил еще один, наплавной деревянный мост.

На карте также можно увидеть, что в октябре 1965 года жилмассива Победа еще не существовало — в том районе находился залив, граница которого доходила до так называемой Китайской стены, по которой сейчас ежедневно курсируют троллейбусы и городской транспорт.

Со временем разработчики интерактивной карты OldMaps.dp.ua планируют увеличить количество слоев, которые по щелчку перенесут пользователей даже во времена существования на этой территории Екатеринослава.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменился бывший немецкий Кенигсберг, который после второй мировой войны стал Калининградом – с разбитыми дорогами, аварийными домами и уничтоженными историческими достопримечательности. Ржавые остановки и потрепанные панельные высотки – о Европе в Калининграде не напоминает уже почти ничего.

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