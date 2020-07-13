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В Днепре женщина-полицейский выстрелила себе в голову прямо на службе

13 июля, 18:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Ее пытались спасти, но она умерла в больнице

В Днепре сотрудница Самарского отделения полиции, находясь в служебном кабинете, выстрелила себе в голову из табельного оружия.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Александр Слободенюк.

"11 июля в Самарском ОП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете", - рассказал он.

По его словам, после выстрела женщина оставалась жива и ее доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Эту информацию подтвердила спикер Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла", - отметила она.

Каких-либо подробностей трагедии Старчевская не сообщила.

Ранее сообщалось, что во внеслужебное время в общежитии воинской части во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.

А в воинской части, расположенной в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались его реанимировать, но безрезультатно. По предварительным данным, военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

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Днепр ранение самоубийство полицейская

Источники: УНИАН , Сегодня

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