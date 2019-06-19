В Днепре посетитель супермаркета дегустировал соленья прямо с прилавка
Мужчина поедал огурчики с помидорами, не обращая внимания на окружающих
В одном из супермаркетов Днепра покупатель наелся от пуза соленьями прямо с прилавка. Трапезу сняли на видео очевидцы.
Сначала мужчина пробовал руками маринованную капусту, а потом вспомнил о этикете, и взялся за ложку. Мужчина медленно поедал огурчики с помидорами, не обращая внимания на окружающих. Заметили и вмешались ли в это работники магазина – пока неизвестно.
Напомним, не так давно киевляне заметили в одном из супермаркетов на Печерске кота, который залез в витрину и прямо там ел мясо. Видео "трапезы" кота появилось на странице Яны Новик в Facebook. В комментариях к посту пользователи поиронизировали над ситуацией, однако выразили возмущение таким сервисом.
Аналогичный случай произошел в прошлом году в одном из супермаркетов на Виноградаре. Там кот точно так же забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.
Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.
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