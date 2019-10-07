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В Днепре посреди улицы из цистерны произошла утечка химикатов

7 октября, 19:28

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

В Днепре на перекрестке улиц Журналистов и Винокурова 7 октября из автомобильной цистерны произошла утечка токсичного вещества. Об этом сообщили в управлении ГСЧС по Днепропетровской области.

Как стало известно, автоцистерна стояла на обочине дороги без тягача. По данным спасателей, вещество – темно-коричневого цвета. По словам представителя фирмы-перевозчика, в емкости из Львова в Днепр транспортировали 15 тонн высоко коррозионного соединения – хлорида железа.

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При этом опознавательных знаков о перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствуют. На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в другие емкости. Ликвидация последствий происшествия продолжается, пострадавших нет.

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Напомним, ранее на Закарпатье произошла утечка нефти на нефтепроводе "Дружба". Разгерметизация произошла из-за нелегальной врезки в нефтепровод, в результате было загрязнено около 250 квадратных метров почвы.

Мы также сообщали, что в апреле 2019 года концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба". Концерн обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Украину и Польшу. Транзит и переработка нефти были остановлены.

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Днепр утечка химикаты

Источник: Сегодня

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