В Днепре посреди зимы распустились африканские цветы

Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время

В ботсаду Днепровского госуниверситета распустились африканские цветы. Фото: Сегодня

В Днепре посреди зимы распустились африканские цветы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ac/778/5c59ac7783218.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ac/778/5c59ac7783218.png 2019-02-05T17:41:00+02:00 Днепр Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время

В ботаническом саду Днепровского национального университета распустились тысячи африканских цветов – азалий и гипеаструмов. Большинство сортов эклюзивны, их вывели местные сотрудники.

Днепрянки Наталья и Анна о цветении гипеаструмов узнали из соцсетей и сразу же решили увидеть цветы собственными глазами, чтобы устроить фотосессию.

"Мы были поражены, что здесь так много растений и цветов. Как будто попали в тропический сад, тем более после всей этой серости улицы, где снег, слякоть, заходишь – здесь очень красиво.

Буквально 30 сантиметров цветонос, может 35 от силы. Вот крошки, карлики. И тут же рядом, посмотрите какой экземпляр. Это монохромный, одноцветный. Посмотрите, вон там с белыми полосами", – отметили девушки.

В теплице одновременно распустились как минимум полтысячи бутонов гипеаструмов Днепровского ботанического сада. Биологи говорят, что в разгар зимы их цветение не ускоряли, поскольку эти растения родом из Африки, а там сейчас лето.

Впрочем, уже многие годы заведующая лаборатории растениеводства выводила новые сорта, которых больше нигде не существует.

"Она брала простые беспородные гипеаструмы, и обрабатывала их пыльцой элитных растений, элитных сортовых групп. И от семян, которые были таким образом получены, мы получили все разнообразные растения. Самых разных цветов, самых разных окрасок, самой разной длины стрелки", – объяснил Анатолий Кабар, директор ботсада.

Пока что распустилась лишь часть бутонов, а сотрудники ожидают цветения самых красивых сортов – с махровыми лепестками. А рядом распустились азалии, их тоже около полутысяч кустов.

Чтобы невероятным цветником смогли полюбоваться как можно больше людей, в ботаническом саду решили даже отступиться от правил: увидеть невероятные цветы можно будет до конца февраля – обычно закрытая теплица на этот период откроется для посетителей.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Осокорки" за одну ночь на стене появился огромный букет желтых тюльпанов . Он стал дополнением к портрету девушки в национальном крымскотатарском головном уборе.

Также мы писали о том, как в столице на месте снесенных торговых киосков, которые загораживали дорогу пешеходам, коммунальщики высадили большую клумбу в форме ромба, густо засаженную яркими хризантемами.

Стоит напомнить также об огромных цветочных часах в центре Киева – для их создания потребовалось 20 тысяч цветов. Часы были оформлены в цвета украинской символики – синие и желтые с вкраплениями красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, и звездочек – в виде элементов флага Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре посреди зимы распустились африканские цветы". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...