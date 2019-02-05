В Днепре посреди зимы распустились африканские цветы
Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время
В ботаническом саду Днепровского национального университета распустились тысячи африканских цветов – азалий и гипеаструмов. Большинство сортов эклюзивны, их вывели местные сотрудники.
Днепрянки Наталья и Анна о цветении гипеаструмов узнали из соцсетей и сразу же решили увидеть цветы собственными глазами, чтобы устроить фотосессию.
"Мы были поражены, что здесь так много растений и цветов. Как будто попали в тропический сад, тем более после всей этой серости улицы, где снег, слякоть, заходишь – здесь очень красиво.
Буквально 30 сантиметров цветонос, может 35 от силы. Вот крошки, карлики. И тут же рядом, посмотрите какой экземпляр. Это монохромный, одноцветный. Посмотрите, вон там с белыми полосами", – отметили девушки.
В теплице одновременно распустились как минимум полтысячи бутонов гипеаструмов Днепровского ботанического сада. Биологи говорят, что в разгар зимы их цветение не ускоряли, поскольку эти растения родом из Африки, а там сейчас лето.
Впрочем, уже многие годы заведующая лаборатории растениеводства выводила новые сорта, которых больше нигде не существует.
"Она брала простые беспородные гипеаструмы, и обрабатывала их пыльцой элитных растений, элитных сортовых групп. И от семян, которые были таким образом получены, мы получили все разнообразные растения. Самых разных цветов, самых разных окрасок, самой разной длины стрелки", – объяснил Анатолий Кабар, директор ботсада.
Пока что распустилась лишь часть бутонов, а сотрудники ожидают цветения самых красивых сортов – с махровыми лепестками. А рядом распустились азалии, их тоже около полутысяч кустов.
Чтобы невероятным цветником смогли полюбоваться как можно больше людей, в ботаническом саду решили даже отступиться от правил: увидеть невероятные цветы можно будет до конца февраля – обычно закрытая теплица на этот период откроется для посетителей.
Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Осокорки" за одну ночь на стене появился огромный букет желтых тюльпанов . Он стал дополнением к портрету девушки в национальном крымскотатарском головном уборе.
Также мы писали о том, как в столице на месте снесенных торговых киосков, которые загораживали дорогу пешеходам, коммунальщики высадили большую клумбу в форме ромба, густо засаженную яркими хризантемами.
Стоит напомнить также об огромных цветочных часах в центре Киева – для их создания потребовалось 20 тысяч цветов. Часы были оформлены в цвета украинской символики – синие и желтые с вкраплениями красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, и звездочек – в виде элементов флага Евросоюза.
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