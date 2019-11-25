В Днепре появится два новых храма Православной церкви Украины

Предстоятель Православной церкви Украины принял участие в закладке памятных капсул в фундаменты новых храмов Днепра – Свято-Андреевского храма и Благовещенского женского монастыря. Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"На нашу долю выпало то, о чем мечтали многие поколения. Они молились и надеялись, а Господь дал нам этот великий дар, который мы должны ценить, должны утвердить его и в дальнейшем развивать нашу уже признанную поместную Украинскую православную церковь. Конечно, на этом пути есть много преград и в будущем также будет не меньше. Но наша совместная молитва преодолевает их, и мы в этом можем убедиться", – отметил Епифаний в обращении к верующим.

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Он также подчеркнул, что "мы молились за наше единство, Господь услышал наши молитвы и исполнил их во благо. И сегодня мы действительно радуемся тому, что в уже объединенной поместной Православной Церкви мы закладываем и освящаем все новые и новые храмы".

"И это свидетельствует, что несмотря на сопротивление, мы динамично развиваемся. Мы сохраняем единство, мы получаем признание со стороны других поместных православных церквей", – подытожил Епифаний.

Напомним, что торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

Первой ПЦУ официально признала Греческая православная церковь – она внесла в диптих Епифания в октябре. В ответ на это Русская православная церковь, которая яро противится признанию автокефалии ПЦУ, порвала отношения с Элладской церковью.

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