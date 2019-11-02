РПЦ рвет отношения с Элладской церковью из-за Украины: подробности

Патриарх Московский грозится перестать поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Вселенского патриарха.

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После того как Элладская церковь признала Православную церковь Украины и упомянула главу ПЦУ митрополита Епифания в диптихе, Русская православная церковь заявила о прекращении евхаристического общения с главой Элладской церкви уже в ближайшее воскресенье, 3 ноября.

Как сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает объединенную украинскую церковь, его имя вычеркнут из диптихов РПЦ.

"Это означает, что, когда патриарх (Московский Кирилл) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", – заявил митрополит Иларион.

В то же время, добавил он, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

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"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский "раскол" ("расколом" российская пропаганда называет объединение Автокефальной церкви Украины, УПЦ (Киевский патриархат) и части УПЦ МП. – Ред. ), а такие в Элладской церкв и есть", – отметил митрополит.

Более того, сказал митрополит, паломнические службы Русской церкви будут рекомендовать не посещать ее паломникам епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают "украинский раскол".

29 октября стало известно, что архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ Епифанию об официальном признании церкви .

Ранее сообщалось, что священный синод РПЦ запретил молитвенное и евхаристическое общение с архиереями Элладской церкви , которые "вступили или вступят в общение" с представителями ПЦУ, а также перестанет благословлять паломничества в их епархии.

Кроме того, если глава Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, синод уполномочил патриарха РПЦ Кирилла "прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах".

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