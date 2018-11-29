В Днепре появится новый троллейбусный маршрут

Вчера, 23:46

На ул. Рабочей продлили маршрут

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре готовятся к пуску троллейбусного маршрута №19, который продлили более чем на километр, проложив новую электросеть от ул. Каверина до ул. Уральской.

Теперь около 7000 горожан, живущих на ул. Рабочей, смогут добираться на троллейбусе до жилмассива Тополь и Запорожского шоссе. Старт обещают дать уже в понедельник, 3 декабря. Горожане инициативу охотно поддержали.

"Учитывая непонятный график движения троллейбусов, запуск любого нового маршрута можно считать приятным событием", — делится с "Сегодня" Владислав Кобец.

"У нас много планов по развитию электротранспорта. На финишную прямую вышел процесс приобретения новых троллейбусов", — говорит мэр Борис Филатов.

Напомним, Львов возьмет кредит 17,5 млн евро у ЕБРР на закупку троллейбусов. Деньги пойдут также на ремонт двух депо и модернизацию контактной сети.

Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.

Также читайте, как выглядит самый дорогой троллейбус в мире.

Видео-инструкцию о том, как выявить опасный общественный транспорт, Вы найдете ниже:

Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.

Также читайте, как выглядит самый дорогой троллейбус в мире.

Видео-инструкцию о том, как выявить опасный общественный транспорт, Вы найдете ниже:


Одесса,
троллейбусы, маршрут, график, состав, Борис Филатов, электросеть

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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