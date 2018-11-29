В Днепре появится новый троллейбусный маршрут
На ул. Рабочей продлили маршрут
В Днепре готовятся к пуску троллейбусного маршрута №19, который продлили более чем на километр, проложив новую электросеть от ул. Каверина до ул. Уральской.
Теперь около 7000 горожан, живущих на ул. Рабочей, смогут добираться на троллейбусе до жилмассива Тополь и Запорожского шоссе. Старт обещают дать уже в понедельник, 3 декабря. Горожане инициативу охотно поддержали.
"Учитывая непонятный график движения троллейбусов, запуск любого нового маршрута можно считать приятным событием", — делится с "Сегодня" Владислав Кобец.
"У нас много планов по развитию электротранспорта. На финишную прямую вышел процесс приобретения новых троллейбусов", — говорит мэр Борис Филатов.
Напомним, Львов возьмет кредит 17,5 млн евро у ЕБРР на закупку троллейбусов. Деньги пойдут также на ремонт двух депо и модернизацию контактной сети.
Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.
Также читайте, как выглядит самый дорогой троллейбус в мире.
Видео-инструкцию о том, как выявить опасный общественный транспорт, Вы найдете ниже:
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