В Днепре поймали двухметровую гадюку

Сегодня, 12:25

Опасную змею ловили шесть сотрудников ГСЧС

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре, на проспекте Слобожанском, поймали двухметровую гадюку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

14 мая в 15:30 на горячую линию "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Слобожанском Индустриального района находится огромная ядовитая змея.

Спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента выловили пресмыкающееся длиной примерно 2 метра и вывезли за пределы города.

К поимке опасной змеи были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица спасательной техники.

Напомним, в Ровенской области змея укусила двухлетнего ребенка. В ножку мальчика ужалила змея, когда он с детьми гулял во дворе дома, недалеко лес. Малыш под капельницами.

Также мы писали, что во Львовской области активизировались змеи. 2 мая в реанимацию после укусов пресмыкающихся попали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.

А в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего ребенка доставили в больницу.
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