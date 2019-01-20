В Днепре пожары в частных домах унесли жизни двух мужчин

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Днепре пожары в частных домах унесли жизни двух мужчин //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg 2019-01-20T15:05:00+02:00 Днепр Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

В Днепре ночью и утром в частных дома произошли два пожара. Огонь унес жизни двух мужчин, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О первом пожаре спасателям стало известно сегодня ночью, в 2:54. Пожар вспыхнул в частном одноэтажном жилом доме на улице Беринга Новокодацького района города. В 03:35 прибывшим на место спасателям удалось локализировать огонь, а в 3:59 его ликвидировали.

"Во время тушения пожара в доме пожарными обнаружено тело хозяина, мужчины 1947 года",- рассказали в ГСЧС.

Второй пожар вспыхнул около 9:49 в одноэтажном дачном доме в Самарском районе Днепра. Огонь уничтожил домашние вещи на площади 12 "квадратов. В 10:35 пожар локализировали, а в 10:50 он был ликвидирован.

"Во время тушения пожара в доме пожарными обнаружено тело мужчины 1965 года", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ГСЧС рассказали, что причины пожаров на данный момент устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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