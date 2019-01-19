Трагедия под Запорожьем: погибли четыре человека, в том числе двое детей

В пожаре погибли двое детей и взрослый мужчина, а мать детей покончила с собой

Фото: Pixabay

Трагедия под Запорожьем: погибли четыре человека, в том числе двое детей //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg 2019-01-19T09:35:00+02:00 Запорожье В пожаре погибли двое детей и взрослый мужчина, а мать детей покончила с собой

В Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека: мужчина и двое детей – мальчики трех и девяти лет, а их мать, не выдержав трагедии, покончила с собой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацональной полиции, происшествие случилось 18 января в селе Степном, под Запорожьем.

"На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружены трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения", – говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 года рождения, которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок – мальчик 2006 года рождения, находился на улице и, увидев пожар, позвал на помощь соседей и сам пытался погасить огонь, но ликвидировать возгорание до приезда спасателей не удалось.

В полиции также добавили, что мать погибших, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.

"Несовершеннолетний в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос о дальнейшем места пребывания ребенка", – отметили копы.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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