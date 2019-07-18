В Днепре предлагают Голливуду съемки на заводах и развалинах больниц

Гражданин Канады хочет снять в Днепре фильм, а в мэрии хотят наладить кинопроизводство

Заброшенный речпорт в Днепре. Фото: Информатор

У Днепра появились шансы попасть на большой экран: канадский режиссер и сценарист Джордж Менделюк, на счету которого десятки фильмов и телесериалов, хочет снять новый фильм в Украине.

Эксперты отмечают, что на территории Днепра расположено множество интересных локаций для съемок, большая часть из которых – заводы. При этом вход на них закрыт. Заниматься поиском мест, а также урегулированием сложных вопросов поручили специальной городской кинокомиссии.



"Дворец Ильича" в Днепре. Фото: dpchas.com.ua

Корреспондент "Сегодня" узнал, как в будет развиваться кино в Днепре. Город оказался привлекательным для западных режиссеров, один из которых дал старт созданию кинокомиссии, задача которой – сформировать базу данных, в которую войдут все интересные для кинопроизводства локации, и создать киносообщество.

В данный момент члены комиссии занимаются изучением опыта работы Киева, Одессы и Львова, в которых десятилетиями успешно снимают фильмы и рекламные ролики. Между тем, по словам экспертов, Днепр может похвастаться большим количеством интересных площадок, которые смогут в будущем засветиться на экране.

В числе наиболее привлекательных мест называют промышленные предприятия, которые смогут стать фоном для съемок фантастических голливудских фильмов.

"В Днепре интересны городской Дворец детей и юношества (бывший Дом пионера. — Авт.), речпорт, пока его еще не отремонтировали, дворец Ильича, а также полуразрушенные больницы. На самом деле выделить можно около 20-30 локаций. Но наши бриллианты – это заводы", – рассказал "Сегодня" продюсер Михаил Кукса.

Он также подчеркнул, что в качестве картинки весьма востребованы недостроенные здания, трубы и металлоконструкции, ведь зачастую киношникам приходится сооружать декорации, имитирующие эти объекты.

"Тот же "Безумный Макс" (вторая часть фантастического фильма режиссера Джорджа Миллера, которая вышла на экраны в 2015 году — Авт.). Представьте, как сложно построить такие декорации. А у нас все это есть, и это не декорации, а гектары локаций. При том, что они все разные. Здесь бы весь Голливуд снимал", – считает Кукса.

В мэрии Днепра отмечают: работать Dnipro Film Commission начнет уже в следующем году. К сотрудничеству приглашают всех компетентных специалистов.

Напомним, ранее в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

В Харькове начались съемки полнометражной мистической драмы с актерами-аматорами в ролях и бюджетом в 100 000 гривен. Корреспонденты "Сегодня" побывали на съемках, где задействованы айтишники, инженер и юрист.

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