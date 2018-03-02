В Днепре прогремел взрыв

Сегодня, 21:44

Пострадавший госпитализирован

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В жилом массиве Днепра прогремел взрыв, в результате которого травмирован человек, пострадавший госпитализирован, сообщили в Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"Происшествие произошло в Шевченковском районе г.Днепра на жилом массиве "Тополя-1". Пострадавший доставлен в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

В полиции сообщили, что сообщение о взрыве поступило на линию "102" 2 марта около 19:30.

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Местному изданию Информатор в полиции рассказали, что очевидцы услышали хлопок у заброшенного дома. Они пошли проверить, что случилось, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом.

По предварительным данным, мужчине оторвало кисть руки, он также получил сильные ожоги тела

Ранее  взрыв гранаты забрал жизнь военного в Бердянске.  Погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток".

А в ночь на среду, 28 февраля, в Сумах подорвали магазин. По данным ведомства, инцидент произошел рано утром на улице Героев Крут.
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