В Днепре пройдет масштабный фестиваль "Французская весна"
Горожан ждет масштабный фестиваль, кино и представления
В Днепре готовятся к проведению масштабного фестиваля "Французская весна", во время которого горожане смогут увидеть театрализованное уличное выступление французских артистов, джазовый концерт от трио Венсана Буржекса, фотовыставку, а также представление "Французский след в истории Украины XVIII-XIX столетий".
Корреспондент "Сегодня" узнал, чем примечателен фестиваль и как организаторы планируют удивить днепрян.
Так, в Украине "Французская весна" проводится уже 16-й год подряд. Ежегодно фестиваль посещают не только французы, живущие в Днепре, но и местные жители, которые интересуются европейской культурой и искусством. В нынешнем году организаторы подготовили целый карнавал.
Шоу-программа стартует уже 5 апреля и продлится до 25-го. Начнется фестиваль джазовым концертом от трио Венсана Буржекса, которое презентует слушателям композиции из своего нового альбома.
Уже 7 апреля в Днепропетровской академии музыки им. Глинки пройдет концерт современной музыки Ensemble Alternance. Также состоятся и фотовыставки.
9 апреля в музее "Литературное Приднепровье" откроется фотовыставка Александры Новоселофф "Стены между людьми". С 10 по 25 апреля в Днепропетровском национальном историческом музее будет проходить выставка "Французский след в истории Украины XVIII-XIX столетий".
"Традиционно горожанам представят подборку лучших французских короткометражных фильмов в проекте "Длинные ночи короткого метра". В программе фестиваля также конкурс поэтических чтений для детей "Весна поэзии в Париже", который состоится 10 апреля в Центральной городской библиотеке", – рассказали в пресс-службе Днепровского городского совета.
Кульминационным станет мероприятие, участие в котором примут французские артисты: по центру Днепра пройдут трехметровые персонажи, которые будут развлекать и взрослых, и детей. Начнется представление в 19:30.
"Участие в представлении принимают французы. У них будут подсвеченные воздушные костюмы из легкой ткани и бумаги. Сами артисты будут ходить на ходулях. Трехметровые фигуры будут светиться. Посещение этого мероприятия для горожан будет бесплатным", — рассказали "Сегодня" в мэрии.
Напомним, 15 марта в Брюсселе стартовал фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединяет показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы Dakh Daughters.
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