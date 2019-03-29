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В Днепре пройдет масштабный фестиваль "Французская весна"

Сегодня, 13:57

Горожан ждет масштабный фестиваль, кино и представления

В Днепр придет "Французская весна"
В Днепр придет "Французская весна".
В Днепре пройдет масштабный фестиваль "Французская весна" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e06/790/5c9e0679046eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e06/790/5c9e0679046eb.jpg Днепр Горожан ждет масштабный фестиваль, кино и представления

В Днепре готовятся к проведению масштабного фестиваля "Французская весна", во время которого горожане смогут увидеть театрализованное уличное выступление французских артистов, джазовый концерт от трио Венсана Буржекса, фотовыставку, а также представление "Французский след в истории Украины XVIII-XIX столетий".

Корреспондент "Сегодня" узнал, чем примечателен фестиваль и как организаторы планируют удивить днепрян.

Так, в Украине "Французская весна" проводится уже 16-й год подряд. Ежегодно фестиваль посещают не только французы, живущие в Днепре, но и местные жители, которые интересуются европейской культурой и искусством. В нынешнем году организаторы подготовили целый карнавал.

Шоу-программа стартует уже 5 апреля и продлится до 25-го. Начнется фестиваль джазовым концертом от трио Венсана Буржекса, которое презентует слушателям композиции из своего нового альбома.

Уже 7 апреля в Днепропетровской академии музыки им. Глинки пройдет концерт современной музыки Ensemble Alternance. Также состоятся и фотовыставки.

9 апреля в музее "Литературное Приднепровье" откроется фотовыставка Александры Новоселофф "Стены между людьми". С 10 по 25 апреля в Днепропетровском национальном историческом музее будет проходить выставка "Французский след в истории Украины XVIII-XIX столетий".

"Традиционно горожанам представят подборку лучших французских короткометражных фильмов в проекте "Длинные ночи короткого метра". В программе фес­тиваля также конкурс поэтических чтений для детей "Весна поэзии в Париже", который состоится 10 апреля в Центральной городской библиотеке", – рассказали в пресс-службе Днепровского городского совета.

Кульминационным станет мероприятие, участие в котором примут французские артисты: по центру Днепра пройдут трехметровые персонажи, которые будут развлекать и взрослых, и детей. Начнется представление в 19:30.

"Участие в представлении принимают французы. У них будут подсвеченные воздушные костюмы из легкой ткани и бумаги. Сами артисты будут ходить на ходулях. Трехметровые фигуры будут светиться. Посещение этого мероприятия для горожан будет бесплатным", — рассказали "Сегодня" в мэрии.

Напомним, 15 марта в Брюсселе стартовал фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединяет показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы Dakh Daughters.


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Тег фестиваль, Днепр, французская весна

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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