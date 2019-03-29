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В Днепре с 15 апреля запустят городские фонтаны

Сегодня, 12:57

Три днепровских фонтана пока что находятся на ремонте

Фонтан "Белый лебедь" в Днепре
Фонтан "Белый лебедь" в Днепре.
В Днепре с 15 апреля запустят городские фонтаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/df7/757/5c9df775704fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/df7/757/5c9df775704fd.jpg Днепр Три днепровских фонтана пока что находятся на ремонте

В Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Как рассказали в мэрии, большая фонтанов заработает уже 15 апреля. Исключением станут лишь три фонтана, которые сейчас на ремонте – это "Порог ревущий" на Монастырском острове, "Муза" возле Днепропетровского театра оперы и балета и "Каскад" на смотровой площадке парка имени Шевченко.

"Готовить фонтаны к новому сезону начинаем еще зимой. Ремонтируем электрическое и насосное оборудование, гидравлические части. Три упомянутые фонтана планируем запустить несколько позже (1 мая – Авт.), поскольку выполняем там текущий ремонт покрытия, гидроизоляции", – рассказал исполняющий обязанности директора КП "Административное архитектурно-строительное управление" Алексей Прохоров.

По его словам, водопад "Порог Ревущий" работал шесть сезонов, поэтому "возникла необходимость больше уделить ему внимания, нанести гидроизоляцию, чтобы не разрушалась почва".

"Также ремонтируем покрытия чаши фонтана "Муза" и покрытия гидроизоляции фонтана "Каскад". На подготовку фонтанов к новому сезону, в частности на текущий ремонт, из городского бюджета выделено около шести миллионов гривен", – добавил Прохоров.

Фонтаны будут работать до конца сентября. В городском совете просят не купаться в чашах фонтанов, чтобы не травмироваться, и не портить имущество города.

Напомним, чиновники решают и вопрос охраны фонтанов. Мэрия города планирует выделить деньги, которые потратят на обеспечение порядка возле объектов.

Ранее мы писали о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

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Тег Днепр, фонтан, фонтаны

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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