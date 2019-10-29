В Днепре работники СИЗО издевались над онкобольной: открыто уголовное производство

Расследование начали после обращения от уполномоченного ВР по правам человека

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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против служащих следственного изолятора в Днепре. Предварительно, подозреваемые не обеспечили надлежащую медицинскую помощь онкобольной. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"На днях мы начали уголовное производство по статье 127 УКУ (пытки) касательно сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Поводом послужило обращение Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По предварительной информации, сотрудники упомянутого учреждения не обеспечили предоставление медицинской помощи онкобольной заключенной", – рассказала Варченко.

По ее информации, 20-летняя девушка подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и выиграла его. После этого ее перевели в другое учреждение для дальнейшего отбывания наказания. Но, по словам уполномоченного по правам человека, во время транспортировки конвоиры, избили Анну Солопову.

Девушка предположила, что так ей отомстили за жалобу в ЕСПЧ.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала в связи с издевательствами над мужчиной , которые зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Кроме того, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

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