В Днепре школьница упала в открытую шахту лифта

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В Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта и получила множество травм. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции по Днепропетровской области.

Как выяснилось, происшествие случилось днем 24 сентября в одном из многоэтажных домов на улице Дементьева. В полиции рассказали, что инцидент случился, когда школьница пыталась зайти в лифт, который стоял на первом этаже.

"Девочка хотела придержать дверь лифта, чтобы та не закрывалась. Но она закрылась и лифт уехал, а девочка в этот момент упала в шахту", – заявили полицейские корреспонденту "Сегодня".

Копы добавили также, что, по предварительной информации, она получила перелом ноги, ушибы грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Школьницу госпитализировали в областную детскую больницу на улице Космической. В данный момент полицейские устанавливают все причины инцидента.

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16-м этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и скорую, которые прибыли в течение 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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