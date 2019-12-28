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В Днепре стоимость тепла для жителей города уменьшится на 30%

28 декабря, 17:40

Снижение тарифов анонсировал мэр Борис Филатов

/ Фото: Pixabay

В Днепре жителям города предстоит заплатить за отопление на 30% меньше, чем прежде. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

По его словам, люди могут сэкономить до тысячи гривен, и сейчас тариф за тепло – один из самых высоких показателей экономии среди территориальных громад (в Кривом Роге цену на тепло снизили на 25%, в Харькове – на 23%, в Одессе на 20%, а в Павлограде на 16%).

"За четыре года Днепр вложил в тепломодернизацию сетей немалые средства. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям почувствовать реальную экономию в собственных кошельках. В зависимости от размера квартиры экономия составит от 350 до 1000 гривен. Это – важная тема для днепрян, и она на моем личном контроле", — заявил Филатов.

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Градоначальник также отметил, что если днепрянам придут платежки без учета снижения цен, они могут обращаться на горячую линию мэрии: 0567321212, 0957321212, 0967321212 и 0737321212.

Скидка коснется также общественных и религиозных организаций, которые функционируют в городе. В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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