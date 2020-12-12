В Днепре строительный кран упал на бетономешалку: есть жертва

От полученных травм мужчина погиб на месте

В Днепре на стройке высотный кран упал на автомобиль-бетономешалку.

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Как сообщает Депо.Днепр, трагедия случилась на территории строительной площадки вблизи улицы Березинской.

В момент падения крана в кабине бетономешалки MAN находился мужчина. Стрела крана упала на кабину автомобиля и раздавила водителя. От полученных травм он погиб на месте.

Фото: depo.ua

Сейчас спасатели ждут кран, который позволит высвободить тело водителя из раздавленной кабины.

Напомним, на юге Индии произошла крупная авария на судостроительной верфи, жертвами которой стали больше 10 человек.

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Напомним, что ранее в июле похожая авария случилась в британской столице – 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в лондонском районе Боу.

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