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В Лондоне строительный кран обрушился на жилые дома

9 июля, 02:07

Елена Вус Елена Вус

Четыре человека пострадали

В среду, 8 июля, 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в районе Боу незадолго до 14:40 по местному времени. У одного из домов обрушилась часть крыши.

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Об этом сообщает BBC.

Два человека были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, еще двое нуждались в медицинской помощи на месте.

Отмечается, что многие люди попали в ловушку внутри зданий. Для их спасения на место происшествия отправлены три пожарные и медицинские команды.

Видео: Reuters
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Для того, чтобы предоставить аэрофотоснимки для помощи в спасении, пожарная служба задействовала беспилотник.

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Напомним, на Прикарпатье в январе 2018 года на грузовик с людьми упал кран. В ходе спасательной операции бойцы ГСЧС, с помощью крана восстановительного поезда, приподняли козловой кран, после чего оттянули поврежденный грузовой автомобиль. Спасатели деблокировали тела погибших (47-ми и 54-х лет) жителей Львовской области.

Также во Львове на строительной площадке упал кран. При падении он повредил две припаркованные машины.

А о том, как в Ужгороде грузовой кран рухнул на автомобили, смотрите в сюжете:

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