В Днепре студенты ПТУ перейдут на дуальную форму обучения

Во время обучения в ПТУ студенты будут половину времени проводить на производстве

В Днепре в рамках реформы образования студенты профессиональных училищ перейдут на дуальную форму обучения. Теперь студенты будут получать не только теоретические знания на базе учебного заведения, а и практические навыки на постоянной основе на предприятии. При этом технических специалистов будут готовить исключительно по заказу работодателей. "Сегодня" узнала, какие преимущества у обновленного обучения и сколько училищ уже подключены к системе.

Так, дуальная система образования подразумевает получение как теоретических, так и практических знаний. При этом основной упор делается именно на практику, ведь предприятиям необходимы студенты, которые уже введены в курс дела и имеют необходимый для работы опыт. Отдельным преимуществом системы является дальнейшее трудоустройство туда, где студент проходил практическое обучение.

"Главное то, что по системе дуального образования технические специалисты будут готовиться по заказу работодателя. То есть мы налаживаем диалог между ПТУ и предприятиями. Таким образом, обучаем именно тех специалистов, которые востребованы на рынке труда, которых ждут работодатели", — отмечает председатель Днепропетровской областной администрации Глеб Прыгунов.

В данный момент в области дуальная система образования введена в 12 профессионально-технических училищах. Одна из самых востребованных специальностей — столяр.

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"Одним из важных вопросов является нехватка квалифицированных технических работников. Во-первых, не хватает необходимых работодателям специалистов. Во-вторых, есть проблема оттока кадров за границу. Сейчас мы должны максимально оптимизировать процесс подготовки специалистов и решить проблему трудоустройства", — подчеркнул Глеб Прыгунов.

В рамках дуального образования между студентом, училищем и работодателем заключать трехстороннее соглашение, в условиях которого указано, что учебное заведение обязуется подготовить специалиста согласно потребностям заказчика. В свою очередь работодатель обязуется принять специалиста на работу после того, как тот окончит обучение. Однако студенты на подобную инициативу смотрят с осторожностью.

"Для нас это, конечно, плюс. Потому что технические специалисты отчасти уезжают за границу именно из-за отсутствия адекватных рабочих мест. Такая система хороша, если мыслить рационально. Есть спрос — есть специалисты. Если не будет принудительного устройства в компанию, а будет выбор рабочего места, то отлично. Потому что заключение договора лишит меня возможности сменить компанию или специализацию", — считает днепрянка Анна Ненашева.

Ранее в МОН рассказали о концепции реформирования украинского профтехобразования, под которую ЕС готов дать деньги. Европа согласна выделить средства на инфраструктуру учебных заведений, если изношенность оборудования достигла хотя бы 60%. Вместе с тем с образовательной карты Украины может исчезнуть уникальный колледж кобзарей. "Сегодня" узнала, какие еще необычные колледжы и ПТУ есть в Украине, а также выяснила их состояние сегодня.

Также стоит отметить, что сегодня система про­фес­сионально-технического образования, которая подразумевала финансирование большинства ПТУ за счет субвенций из государственного бюджета, практически перестала существовать. На смену ей пришла региональная система ПТО: теперь облсоветы самостоятельно формируют региональный заказ на специалистов, после чего определяют финансирование учебных заведений из местных бюджетов. Это привело к тому, что профобразование в регионах развивается неравномерно из-за различий в достатке регионов.