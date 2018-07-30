В Чернигове хотят объединить два профессиональные училища

После объединения здание общежития одного из учреждений передадут городу как коммунальную собственность

В Чернигове хотят объединить Черниговский профессиональный лицей быта и Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания. В этих заведениях обучают парикмахеров, швей и флористов.

Примечательно, что после объединения двух учреждений общежитие Черниговского профессионального лицея быта передадут городу как коммунальную собственность. А учеников переселят в другое общежитие. Теперь им придется за свой счет ездить на учебу минут сорок.

В училище, к которому присоединяют лицей быта, понимают коллег и учеников. Но с другой стороны – говорят, городу не нужны два учебных заведения с похожими профилями.

Примечательно, что число вакансий тех же швей в городе растет с каждым годом. Специалисты, которых выпускают оба они – на вес золота. В сентябре сюда придут еще сотни учеников. Теперь оба учебных корпуса будут выпускать специалистов с одинаковыми дипломами.

Напомним, ранее мы писали о том, что, некоторым украинским вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены вместо Внешнего независимого оценивания.



