В Чернигове хотят объединить два профессиональные училища

Сегодня, 19:18

После объединения здание общежития одного из учреждений передадут городу как коммунальную собственность


В Чернигове хотят объединить Черниговский профессиональный лицей быта и Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания. В этих заведениях обучают парикмахеров, швей и флористов.

Примечательно, что после объединения двух учреждений общежитие Черниговского профессионального лицея быта передадут городу как коммунальную собственность. А учеников переселят в другое общежитие. Теперь им придется за свой счет ездить на учебу минут сорок.

В училище, к которому присоединяют лицей быта, понимают коллег и учеников. Но с другой стороны – говорят, городу не нужны два учебных заведения с похожими профилями.

Примечательно, что число вакансий тех же швей в городе растет с каждым годом. Специалисты, которых выпускают оба они – на вес золота. В сентябре сюда придут еще сотни учеников. Теперь оба учебных корпуса будут выпускать специалистов с одинаковыми дипломами.

Напомним, ранее мы писали о том, чтонекоторым украинским вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены вместо Внешнего независимого оценивания. 
образование

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