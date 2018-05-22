В Днепре трехлетняя девочка выпала с пятого этажа, пока ее мама подметала у подъезда

В момент происшествия ребенок находился в квартире один

В Днепре сегодня, 22 мая, рано утром с балкона пятого этажа выпала трехлетняя девочка. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 06:00 на проспекте Слобожанском. На месте ЧП работают правоохранители. По их словам, в момент происшествия ребенок находился в квартире один. Мама девочки, работающая дворником, убирала территорию возле подъезда.

"О происшествии мы узнали от очевидцев – люди просто выбежали со двора и увидели автомобиль полиции. Выпавшая девочка подавала признаки жизни, приходила в сознание. На место немедленно приехала "скорая", которую полиция сопроводила до больницы", – рассказали патрульные, оказавшиеся на месте происшествия первыми.

Врач, занимающийся лечением девочки, охарактеризовал ее состояние как тяжелое, но стабильное.

"Все необходимое на данный момент, у девочки есть. Она упала с достаточно большой высоты и находится в состоянии сильнейшего шока", – прокомментировал врач.

Накануне сообщалось, что в Оболонском районе Киева трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки. Случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14г. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его вес. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение детской клинической больницы №7.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области малыш выпал из окна на втором этаже многоэтажки. ЧП произошло на проспекте Свободы, 87.

А в Херсоне 4-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа и выжила.