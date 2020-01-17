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В Днепре у беременной матери отобрали младенца: что произошло

17 января, 14:41

Ребенка пришлось спасать от родителей

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские забрали у пьяной беременной матери восьмимесячного ребенка. Малыш был в запущенном состоянии.

16 декабря копам сообщили о семейном насилии. Когда полицейские приехали на место – ужаснулись. Мужчина и его беременная жена были изрядно пьяны, а их ребенок находился в запущенном состоянии.

"Чтобы уберечь ребенка от собственных родителей, полицейские изъяли мальчика из семьи и поместили в больницу, где о нем позаботятся специалисты", – рассказали в пресс-службе полиции.

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В отношении горе-матери составили административные протоколы.

Напомним, недавно в Одессе произошел курьезный случай – пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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Днепр ребенок полиция пьяная горе-мать

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