В Днепре вместо первоцветов предлагают купить искусственные крокусы и подснежники

Днепрян призвали не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу

В Киеве запрещено торговать подснежниками. Фото: Юрий Кузнецов

В Днепре вместо первоцветов предлагают купить искусственные крокусы и подснежники //smm.ollcdn.net/img/article/5988/13_main.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/5988/13_tn.jpg 2019-03-07T18:09:00+02:00 Днепр Днепрян призвали не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу

В Днепре воспитанники станции юных натуралистов прямо в центре города призывали прохожих беречь растения и не покупать первоцветы. Взамен людям предлагали созданные собственными руками искусственные цветы, очень похожие на живые.

Полтысячи цветов дети раздали за полчаса. Они выразили надежду, что благодаря их акции удастся сберечь от уничтожения хоть несколько сотен первоцветов из Красной книги.

"Мы делали эти цветочки не сами, нам помогали взрослые, потому что там нужен был клей-пистолет и утюжок. Мы очень старались, потому что не хотим, чтобы все цветы из Красной книги исчезли", – объяснила днепрянка Зоряна Долгова.

"Без окружающей среды, без природной среды будет очень сложно, а то и невозможно. Поэтому так важно заботиться о тех самых цветах, о природе в целом, о деревьях. Особенно о цветах, животных, которые внесены в Красную книгу", – уверена днепрянка Дарья Белая.

Напомним, ранее в Минэкологии предупредили, что продажа краснокнижных подснежников, пролесков и других цветов к 8 Марта карается штрафом в размере от 510 до 3655 грн. Но, как выяснили журналисты "Сегодня", наказывать будут не только продавцов, но и покупателей первоцветов.

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