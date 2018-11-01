В Днепре всех желающих обучат приемам самообороны

В Днепре желающих обучат приемам самообороны. Присоединиться к мастер-классу могут участники АТО и все, кто интересуется самозащитой и боевыми искусствами.

"Вопрос собственной безопасности — важный для каждого человека. И мужчины, и женщины должны владеть навыками самообороны. Намного сложнее защитить себя людям с инвалидностью. Поэтому на встрече отдельный блок будет посвящен приемам самозащиты, которые можно использовать, даже находясь в инвалидном кресле", — рассказывают в управлении по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА.

В ходе мероприятия мастера спорта продемонстрируют участникам упражнения, разработанные по системе собственной безопасности "Аркуда".

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Обучиться им смогут все желающие. Встреча состоится 2 ноября (начало) 17:00 на ул. Аржанова, 12 (спорткомплекс финансово-экономической академии). Вход бесплатный.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, как защитить себя от грабителей, независимо от возраста, особенно учитывая то, что жертвами мошенников и разбойников в Украине все чаще становятся пожилые люди. Злодеи рассчитывают, что пенсионер будет для них легкой добычей, которая вряд ли окажет сопротивление.

Ранее тренеры объясняли, что простые приемы самообороны следует довести до автоматизма, чтобы они сработали в нужный момент. Кроме того, на короткой дистанции можно укусить оппонента.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, кем притворяются мошенники, чтобы обмануть стариков.