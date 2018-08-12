В Днепре людей с инвалидностью научат дать отпор хулиганам

В Днепре стартовали курсы самообороны для людей с ограниченными физическими возможностями. Их цель — научить горожан защищаться от нападения на улице, давая отпор ворам и недоброжелателям. Первое занятие прошло в четверг, 9 августа, на аллее в парке им. Лазаря Глобы. Здесь собралось 10 человек.

"Мы считаем, что спорт для людей с инвалидностью — как новая жизнь. Он вдохновляет, делает их сильнее. Семинары будут проходить до конца месяца, каждый четверг в 11:00 в парке им. Лазаря Глобы. Люди смогут прийти, попробовать, если им понравится, они смогут продолжить заниматься смешанными единоборствами", — рассказывает лидер общественной организации "Дух нации" Роман Орел.

Уроки самообороны на семинарах дает трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Давид Джиджелава, который на собственном примере показывает ребятам, пришедшим на интенсив, как необходимо поступать в случае, если хулиганы пытаются отобрать мобильный телефон или нанести физический вред.

"Если человек родился с какой-то патологией, зачастую на него мало обращают внимание. А ведь люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от нас. Они так же хотят заниматься, улыбаться", — отмечает Давид Джиджелава.

Стоит отметить, что занятия для маломобильных горожан проходят бесплатно.

Напомним, Верховный Суд оправдал человека, убившего грабителя с целью самообороны.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, как защитить себя от грабителей, независимо от возраста, особенно учитывая то, что жертвами мошенников и разбойников в Украине все чаще становятся пожилые люди. Злодеи рассчитывают, что пенсионер будет для них легкой добычей, которая вряд ли окажет сопротивление.

Ранее тренеры объясняли, что простые приемы самообороны следует довести до автоматизма, чтобы они сработали в нужный момент. Кроме того, на короткой дистанции можно укусить оппонента.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, кем притворяются мошенники, чтобы обмануть стариков.